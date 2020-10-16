Галкін українською мовою потролив Зеленського через опитування в день виборів. Відео

Олена Кордунова
Олена Кордунова
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Галкін висміяв Зеленського

Російський комік Максим Галкін потролив президента України Володимира Зеленського через всенародне опитування на місцевих виборах 25 жовтня.

Так, артист записав ролик, у якому, намагаючись говорити українською мовою, озвучив свої варіанти питань Зеленського до українців. Відео опубліковано в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Від імені Зеленського Галкін поставив би українцям шість питань. У пародії "президент" нібито кілька разів виходить із кадру, щоб вжити "медичний канабіс" – у такий спосіб комік висміяв питання Зеленського про легалізацію в Україні цієї речовини для зменшення болю у тяжкохворих.

Галкін потролив опитування Зеленського в день виборів.

Список "питань Зеленського" за сюжетом пародії виглядає так:

  • Чи потрібно ставити в куток депутатів, які погано поводяться?

  • Чи потрібно скоротити все населення України до 300 депутатів?

  • Чи підтримуєш ти легалізацію медичного канабісу в Україні для тяжкохворих політиків?

  • У 1687 був опублікований перший закон Ньютона – закон всесвітнього тяжіння. Чи потрібно підняти на міжнародному рівні питання: або всі люди дотримуються цього закону, або ніхто?

  • П'яте питання: чи може президент влаштовувати такий референдум щотижня, чи тільки перед виборами?

  • Шосте питання: ти любиш реггі?

У кінці пародії Галкін у ролі Зеленського додав: "Підписуйтесь на всіх депутатів "Слуги народу" та отримуйте в подарунок медичний канабіс. За час правління, завдяки вашим переглядам моїх роликів, я отримав платинову кнопку YouTube. Це наша з вами спільна перемога!"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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