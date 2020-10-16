Галкін українською мовою потролив Зеленського через опитування в день виборів. Відео
Російський комік Максим Галкін потролив президента України Володимира Зеленського через всенародне опитування на місцевих виборах 25 жовтня.
Так, артист записав ролик, у якому, намагаючись говорити українською мовою, озвучив свої варіанти питань Зеленського до українців. Відео опубліковано в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
Від імені Зеленського Галкін поставив би українцям шість питань. У пародії "президент" нібито кілька разів виходить із кадру, щоб вжити "медичний канабіс" – у такий спосіб комік висміяв питання Зеленського про легалізацію в Україні цієї речовини для зменшення болю у тяжкохворих.
Список "питань Зеленського" за сюжетом пародії виглядає так:
Чи потрібно ставити в куток депутатів, які погано поводяться?
Чи потрібно скоротити все населення України до 300 депутатів?
Чи підтримуєш ти легалізацію медичного канабісу в Україні для тяжкохворих політиків?
У 1687 був опублікований перший закон Ньютона – закон всесвітнього тяжіння. Чи потрібно підняти на міжнародному рівні питання: або всі люди дотримуються цього закону, або ніхто?
П'яте питання: чи може президент влаштовувати такий референдум щотижня, чи тільки перед виборами?
Шосте питання: ти любиш реггі?
У кінці пародії Галкін у ролі Зеленського додав: "Підписуйтесь на всіх депутатів "Слуги народу" та отримуйте в подарунок медичний канабіс. За час правління, завдяки вашим переглядам моїх роликів, я отримав платинову кнопку YouTube. Це наша з вами спільна перемога!"
Як повідомляв OBOZREVATEL:
13 жовтня Зеленський записав звернення до українців, закликавши їх прийти на виборчі дільниці для участі в місцевих виборах 25 жовтня, щоб зокрема відповісти на п'ять важливих для суспільства питань.
В Офісі президента заявили, що опитування не матиме юридичних наслідків, у такий спосіб влада хоче дозволити українцям самостійно визначити свої базові очікування щодо курсу розвитку країни.
15 жовтня в соцмережах поширили повний список питань від Зеленського.
Питання Зеленського про вільну економічну зону на Донбасі викликав в основному негативну реакцію в соціальних мережах.