Галкін розсмішив мережу сімейним відео з 6-річними дітьми

Російський телеведучий Максим Галкін поділився новим сімейним відео зі своїми дітьми – 6-річними Гаррі та Лізою.

Відповідний ролик шоумен опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Максим Галкін і Алла Пугачова з дітьми Instagram @maxgalkinru

Зокрема, Галкін зняв, як проходить їх ранок на самоізоляції. У кадрі Ліза та Гаррі весело танцюють під гучну музику. А в кінці відео хлопчик навіть сам виконав невеликий фрагмент композиції.

"Йшов невідомо який день самоізоляції... Чомусь у нас з ранку відбувається те, що в російських шинках починалося ближче до ночі", – підписав ролик Галкін.

Шанувальники вже традиційно засипали зіркове сімейство захопленими коментарями.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Максим Галкін опублікував відео, на якому показав талант свого сина, 6-річного Гаррі.

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