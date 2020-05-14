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14 травня • оновлено в 17:16
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Галкін розсмішив мережу сімейним відео з 6-річними дітьми

4.4т
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Російський телеведучий Максим Галкін поділився новим сімейним відео зі своїми дітьми – 6-річними Гаррі та Лізою.

Відповідний ролик шоумен опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Максим Галкін і Алла Пугачова з дітьми

Максим Галкін і Алла Пугачова з дітьми

Instagram @maxgalkinru

Зокрема, Галкін зняв, як проходить їх ранок на самоізоляції. У кадрі Ліза та Гаррі весело танцюють під гучну музику. А в кінці відео хлопчик навіть сам виконав невеликий фрагмент композиції.

"Йшов невідомо який день самоізоляції... Чомусь у нас з ранку відбувається те, що в російських шинках починалося ближче до ночі", – підписав ролик Галкін.

Шанувальники вже традиційно засипали зіркове сімейство захопленими коментарями.

Галкін розсмішив мережу сімейним відео з 6-річними дітьми
Галкін розсмішив мережу сімейним відео з 6-річними дітьми
Галкін розсмішив мережу сімейним відео з 6-річними дітьми
Галкін розсмішив мережу сімейним відео з 6-річними дітьми
Галкін розсмішив мережу сімейним відео з 6-річними дітьми

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Максим Галкін опублікував відео, на якому показав талант свого сина, 6-річного Гаррі.

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Автор
Анна Міхно
Особи
Максим Галкін Ліза Галкіна Гаррі Галкин
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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