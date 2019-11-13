Галкін "розніс" цензуру в Росії: шоумену спрогнозували проблеми

Телепродюсер і колишній учасник КВК Леонід Мазор припустив, що різкі висловлювання шоумена Максима Галкіна щодо цензури в РФ обернуться проблемами.

Таку думку він висловив в ефірі "Радіо Свобода", назвавши чоловіка примадонни Алли Пугачової – сміливою людиною (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

За його словами, Галкін "кусає руку", яка його "годує" і видає "пристойну зарплатню", що надалі може боляче на ньому позначитися.

"Мені здається, що реакція публіки на ці виступи важлива тим, що основна частина населення асоціює Галкіна із гламуром, який не висловлюється, сидить спокійно, отримує пристойну зарплатню й уникає гострих думок. І тут, раптом, людина, яку асоціюють із цим шаром населення, говорить речі, які властиві Навальному та іншим яскравим опозиціонерам. Звичайно, це викликає шок", – зазначив Мазор.

На його думку, це свідчить про те, що в іншому шарі населення "люди більше не можуть терпіти". Проте, телепродюсер переконаний, що Галкіну нічого не загрожує, поки подібні заяви він робить на концертах, що проходять не в столиці РФ.

"Не виключено, що будуть наслідки. Якими вони будуть? Костянтин Ернст – дуже розумна людина, яка вміє маневрувати між правдою і брехнею. Що він зробить, що станеться з Максимом? На мою думку, нічого не станеться. Досить зрозуміти, що Максим у принципі поки говорить далеко, а не близько. Ось коли він говоритиме близько, коли концерти почнуться в Москві, ось тоді стане страшно багатьом. Тоді, напевно, надійде наказ: забороняти, не пускати та інше", – підсумував він.

Нагадаємо, з критикою російської влади і цензури в країні Галкін виступив на своєму концерті в Новосибірську. Він назвав обстановку в Росії складною, зазначивши, що на ТБ повернулися страшні часи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Галкін пожартував над терміном правління президента РФ Володимира Путіна, викликавши гнів у Держдумі.

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