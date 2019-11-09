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10 листопада • оновлено в 01:19
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"Хоча б так можу їх обіср..." Галкін "розніс" владу РФ за цензуру. Відео концерту

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Російський комік і телеведучий Максим Галкін заявив про повернення "радянських часів" у РФ через цензуру на телебаченні.

Про це він сказав під час виступу на сцені Новосибірська. Фрагменти записів доступні на YouTube-каналі "Говорит Москва" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

За словами артиста, телеканали постійно розповідають про події України замість російського порядку. "Таке відчуття, що у нас все налагодилося і залишилося тільки от українцям допомогти", – пояснив він.

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Максим Галкін

Максим Галкін

Peoples.ru

Раніше на російських телеканалах, як зазначив гуморист, було більше політичного гумору, однак сьогодні "не все можна говорити".

"Я їх розумію. Зараз "така обстановка, знаєте, складна"... А коли вона була у нас проста", – додав Галкін.

Він також висловився про програму росТБ "Время покажет" "Первого канала", пожартувавши, що ведучий Артем Шейнін дає мікрофон експерту з Польщі, після чого відразу нападає на нього.

"У нас із точки зору телебачення радянські часи повернулися, в гіршому сенсі слова. Нам не дають часу обмізкувати, нам відразу розжовують і кажуть: це вороги, ви сюди, це сюди", – сказав він.

"Поки хоча б на концертах можна говорити, що хочеш. Я тому й не прошу ці звання, ось це все... Так є можливість їх обіср..." – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше чоловік російської примадонни Алли Пугачової Максим Галкін пожартував про смерть "короля" естради Філіпа Кіркорова. На своїй сторінці в Instagram він опублікував відео, в якому похвалився подарунком Кіркорова – брендовим пальто. І заявив, що це все, що залишилося від співака.

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Тема
російська пропаганда
Особа
Максим Галкін
Місце
Росія
Теги
видео цензура пропаганда Новини Росії шоу-бизнес
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