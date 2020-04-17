Російський шоумен Максим Галкін різко осадив телеведучу Ксенію Собчак після того, як вона розкритикувала челленджі в мережі.

Так, під гнівним постом Собчак Галкін залишив коментар, в якому запропонував зірці придумати щось нове, якщо її не влаштовує те, що роблять інші користувачі.

Максим Галкін ria.ru

"Годі тобі! Живуть люди, легко, з іронією, інших веселять. Ось вся країна пережила твій катафалк і танці на весіллі, навіть на це іронії у людей вистачило, а тут хтось у себе на сторінці в локшині викупався – подумаєш. Зроби щось інше, більш інтелектуальне, покажи приклад, у тебе режисер під боком, нехай підкаже. Я, наприклад, з Настею Івлєєвою в прямому ефірі літературний батл жартівливий про карантин зробив. Коротше, легше. Серйозне обличчя – це ще не ознака розуму", – написав Галкін.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що продюсер Андрій Разін заявив, що незабаром багатьом зіркам шоу-бізнесу, серед яких і Алла Пугачова з Максимом Галкіним, доведеться продавати своє майно через коронавірус.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.