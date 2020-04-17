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17 квітня • оновлено в 16:55
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Галкін різко осадив Собчак у мережі через критику челленджів

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Російський шоумен Максим Галкін різко осадив телеведучу Ксенію Собчак після того, як вона розкритикувала челленджі в мережі.

Так, під гнівним постом Собчак Галкін залишив коментар, в якому запропонував зірці придумати щось нове, якщо її не влаштовує те, що роблять інші користувачі.

Максим Галкін

Максим Галкін

ria.ru

"Годі тобі! Живуть люди, легко, з іронією, інших веселять. Ось вся країна пережила твій катафалк і танці на весіллі, навіть на це іронії у людей вистачило, а тут хтось у себе на сторінці в локшині викупався – подумаєш. Зроби щось інше, більш інтелектуальне, покажи приклад, у тебе режисер під боком, нехай підкаже. Я, наприклад, з Настею Івлєєвою в прямому ефірі літературний батл жартівливий про карантин зробив. Коротше, легше. Серйозне обличчя – це ще не ознака розуму",написав Галкін.

"Серйозне обличчя – не ознака розуму": Галкін різко осадив Собчак у мережі

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що продюсер Андрій Разін заявив, що незабаром багатьом зіркам шоу-бізнесу, серед яких і Алла Пугачова з Максимом Галкіним, доведеться продавати своє майно через коронавірус.

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Автор
Анна Міхно
Особи
Ксенія Собчак Максим Галкін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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