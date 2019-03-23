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Галкін раптово перетворився на Бетмена і попросив поради

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Чоловік зірки російської естради Алли Пугачової Максим Галкін приміряв на себе образи супергероїв.

Відповідні знімки він опублікував на своїй сторінці в Instagram, попросивши поради у своїх шанувальників.

"Зібрався на карнавал. Який образ краще - 1, 2, 3 або 4? Підкажіть, будь ласка", – підписав він під фото, на яких зображений в образі Бетмена, Джека Горобця, Юлія Цезаря та Івана Грозного.

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Галкін раптово перетворився на Бетмена і попросив поради

Instagram @ maxgalkinru

Галкін раптово перетворився на Бетмена і попросив поради
Галкін раптово перетворився на Бетмена і попросив поради
Галкін раптово перетворився на Бетмена і попросив поради

У коментарях думки розділилися, проте фоловери прийшли до висновку, що Галкін хороший у всіх перерахованих вище образах.

Галкін раптово перетворився на Бетмена і попросив поради

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Галкін розповів, про проблеми, з якими зіткнулася Пугачова через ювілейне шоу. Він обурився через те, що скупники вирішили нажитися на примадонну, але сам відійшов у сторону від проблем дружини.

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Особа
Максим Галкін
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнесфотосессія
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