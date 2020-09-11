Галкін потролив Лукашенка і Путіна через "перехоплення" розмови Берліна і Варшави

Російський комік Максим Галкін спародіював розмова президента РФ Володимира Путіна з главою Білорусі Олександром Лукашенко.

Артист висміяв "перехоплення" телефонних розмов між "представниками Німеччини і Польщі", які стосуються російського опозиціонера Олексія Навального. Ролик він опублікував на особистій сторінці в Instagram (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Після успішної операції з перехоплення переговорів Варшава – Берлін наші розвідники перехопили ще кілька переговорів", – сказав "Лукашенко".

Він уточнив, що білоруси отримали важливу інформацію, зокрема про російському опозиціонера Олексія Навального, який після передбачуваного отруєння речовиною класу "Новачок" проходить лікування в Німеччині.

"Навальний прийшов до тями і відразу ж почав дзвонити комусь в Росію. Читаю запис розмови: "Алло! Алло! Терміново заберіть мене звідси. Тут жахлива медицина, все погано, рублі поміняти дуже складно, люблю Путіна, хочу додому". Будь ласка, документ", – сказав "президент Білорусі", на що "Путін" йому відповів, що все це звучить неправдоподібно.

"Згоден! Пункт, що рублі поміняти складно, – це дуже неправдоподібно", – відповів Галкін в образі Лукашенка.

Також він поскаржився, що у нього немає космонавта Валентини Терешкової, щоб думати про вічне, а не про перемогу на наступних виборах, і сказав, що в Білорусі немає пандемії COVID-19.

"Всі повинні працювати... У нас демократія: хто не хоче працювати, є самоізоляція у в'язниці. Є стаття за дармоїдство", – зазначив Галкін в образі Лукашенко.

В кінці "розмови" між "Путіним" і "Лукашенком" прозвучали діалог:

"А ви не замислювалися, навіщо люди вийшли на вулиці? – Привітати мене хочуть! – Але на відео чути, що люди кричать"йди!" – Це вони не мені кричать, а на адресу 2020 року. Хто людям більше набрид: Лукашенко або 2020 рік?".

Нагадаємо, Лукашенко на зустрічі з прем'єр-міністром Росії Михайлом Мішустін назвав фальсифікацією озвучену Меркель інформацію про отруєння Навального "Новачком".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі висміяли заяву Олександра Лукашенка про нібито брехню канцлера Німеччини Ангели Меркель щодо отруєння Навального.

Пізніше російський ведучий Іван Ургант також потролліть Лукашенко, який займав пост президента Білорусі п'ять термінів поспіль, через "перехоплення" розмови Варшави і Берліна.

"Яким чином вони перехопили? Тут два варіанти. Може фашисти, відступаючи, не встигли змотати кабель. Або Олександр Григорович неправильно повернув антену на телебаченні, коли налаштовувався на "Рен.ТВ", щоб подивитися свій улюблений фільм "Розлом в Сан-Андреас" з Дуейном "Скелею" Джонсоном", – сказав Ургант.

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