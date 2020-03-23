Галкін показав зворушливе відео з дітьми. Мережа в захваті

Російський телеведучий Максим Галкін опублікував нове сімейне відео з дітьми – Гаррі та Лізою. Ролик був знятий кілька років тому, оскільки на ньому двійнята ще дуже маленькі.

Відео з'явилося на особистій сторінці шоумена в Instagram і викликало захват у його шанувальників. Вони залишили сотні позитивних коментарів і тисячі лайків.

instagram.com/maxgalkinru

"Вибачте за банальність, але як летить час! Коли я ріс, фрази мами про те, що ось зовсім недавно я був маленьким і славним, а зараз мовляв вже здоровий лоб, здавалися мені частиною батьківської сентиментальності, а тепер розумію це відчуття щемливої безпорадності від безповоротності змін в улюблених чоловічків, кожну хвилину спілкування з якими ти хочеш зберегти в серці!", - підписав ролик Галкін.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Максим Галкін показав в мережі зворушливе відео зі своїми дітьми, Лізою і Гаррі. Артист зняв на камеру, як проводить відпустку разом з сім'єю і вчить 6-річних дітей кататися на лижах.

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