Галкін показав, як виглядає з бородою: фото до і після

Російський гуморист Максим Галкін показав, як виглядає з бородою.
Він опублікував знімок у себе в Instagram. "Ми залишаємо?", - запитав шоумен у підписників.
"Не падайте духом, поручик Голіцин", "перша гільдія", "батенька", – додав Галкін в хештегах.
Максим Галкін
@maxgalkinru
Більшість підписників не оцінили новий стиль шоумена. "Ні", "Ні в якому разі!", "Прибираємо", "Краще без бороди", - написали багато в коментарях.
Втім, були і ті, кому його стиль сподобався.
Для порівняння пропонуємо подивитися на фото Галкіна без бороди.
Як повідомляв OBOZREVATEL, учасниця дуету "Время и Стекло" Надя Дорофєєва здивувала шанувальників раптовою зміною іміджу.
Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!