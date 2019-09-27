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27 вересня • оновлено в 18:36
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Галкін показав, як виглядає з бородою: фото до і після

2.6т Читати матеріал російською

Російський гуморист Максим Галкін показав, як виглядає з бородою.

Він опублікував знімок у себе в Instagram. "Ми залишаємо?", - запитав шоумен у підписників.

"Не падайте духом, поручик Голіцин", "перша гільдія", "батенька", – додав Галкін в хештегах.

Максим Галкін

Максим Галкін

@maxgalkinru

Більшість підписників не оцінили новий стиль шоумена. "Ні", "Ні в якому разі!", "Прибираємо", "Краще без бороди", - написали багато в коментарях.

Втім, були і ті, кому його стиль сподобався.

Галкін показав, як виглядає з бородою: фото до і після
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Галкін показав, як виглядає з бородою: фото до і після

Для порівняння пропонуємо подивитися на фото Галкіна без бороди.

Галкін показав, як виглядає з бородою: фото до і після
Галкін показав, як виглядає з бородою: фото до і після
Галкін показав, як виглядає з бородою: фото до і після
Галкін показав, як виглядає з бородою: фото до і після
Галкін показав, як виглядає з бородою: фото до і після

Як повідомляв OBOZREVATEL, учасниця дуету "Время и Стекло" Надя Дорофєєва здивувала шанувальників раптовою зміною іміджу.

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Особа
Максим Галкін
Місце
Росія
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