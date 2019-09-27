Галкін показав, як виглядає з бородою: фото до і після

Російський гуморист Максим Галкін показав, як виглядає з бородою.

Він опублікував знімок у себе в Instagram. "Ми залишаємо?", - запитав шоумен у підписників.

"Не падайте духом, поручик Голіцин", "перша гільдія", "батенька", – додав Галкін в хештегах.

Максим Галкін @maxgalkinru

Більшість підписників не оцінили новий стиль шоумена. "Ні", "Ні в якому разі!", "Прибираємо", "Краще без бороди", - написали багато в коментарях.

Втім, були і ті, кому його стиль сподобався.

Для порівняння пропонуємо подивитися на фото Галкіна без бороди.

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