Галкін показав, як розважається в басейні у їхньому з Пугачовою замку. Відео

Російський шоумен, чоловік Алли Пугачової Максим Галкін показав, як розважається в басейні їхнього з примадонною замку в Підмосков'ї.

Кумедне відео комік розмістив на особистій сторінці в Instagram. Артист на кадрах зображений разом зі своїми дітьми Гаррі і Лізою Галкіними (щоб подивитися ролик, доскролльте новину до кінця).

"Переходимо до водних процедур", – підписав відео Галкін.

Галкін показав, як грає з дітьми в басейні Instagram Максима Галкіна

Ролик з дітьми Алли Пугачової і Галкіна зворушив шанувальників. Вони відзначили, що артист є прекрасним батьком і захопилися їхніми дітьми. На думку коментаторів, у Лізи і Гаррі по-справжньому щасливе дитинство.

Максим Галкін грає з дітьми в басейні Instagram Максима Галкіна

"Клас, Гарік і Ліза – це чудо дітки, за якими спостерігати – величезне задоволення. Вони справжні діти, без витребеньок і пафосу. Вони, принаймні через екран, виховані, розумні та просто божественні", – розхвалили дітей користувачі мережі.

Instagram Максима Галкіна

Instagram Максима Галкіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський комік Максим Галкін показав розкішний замок, в якому він живе разом зі своєю дружиною співачкою Аллою Пугачовою.