Галкін показав, як Пугачова в мінішортах танцює на вечірці: в мережі ажіотаж
Легендарна співачка Алла Пугачова запально станцювала на закритій вечірці разом з російськими зірками під хіти Поліни Гагаріної та дуету Artik&Asti.
Ролики з танцями примадонни опублікував на особистій сторінці в Instagram її чоловік Максим Галкін. Користувачі мережі бурхливо відреагували на публікацію (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
На кадрах 71-річна артистка танцює разом з російськими зірками. Також Галкін зняв, як артистка курить у компанії співака Григорія Лепса.
Для світської тусовки зірка вибрала мінішорти й подовжений піджак. Образ Пугачова доповнила лакованими туфлями на стійких підборах, масивною підвіскою на шиї і зібраними на одну сторону кучерями.
Її вбрання підкреслило струнку фігуру 71-річної співачки – Пугачова помітно схудла і вразила зовнішнім виглядом фанатів.
"Боже... Яка ви класна! Я захоплююся вами!" – захопилися шанувальники.
"Молодець Алла Борисівна! Люди про неї – "стара, та стара". А вона їм ніс як втре, що заздрісно стане!" – додали користувачі мережі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Алла Пугачова поділилася новими фото, на яких показала, як виглядає її обличчя поблизу. Величезна кількість прихильників Пугачової порахували її фото невдалими. Деякі з них заявили, що співачка "зовсім не схожа на себе".