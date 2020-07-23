Легендарна співачка Алла Пугачова запально станцювала на закритій вечірці разом з російськими зірками під хіти Поліни Гагаріної та дуету Artik&Asti.

Ролики з танцями примадонни опублікував на особистій сторінці в Instagram її чоловік Максим Галкін. Користувачі мережі бурхливо відреагували на публікацію (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Галкін показав Пугачову на світській тусовці Instagram Максима Галкіна

На кадрах 71-річна артистка танцює разом з російськими зірками. Також Галкін зняв, як артистка курить у компанії співака Григорія Лепса.

Пугачова і Лепс Instagram Максима Галкіна

Для світської тусовки зірка вибрала мінішорти й подовжений піджак. Образ Пугачова доповнила лакованими туфлями на стійких підборах, масивною підвіскою на шиї і зібраними на одну сторону кучерями.

Пугачова і Галкін відірвалися на вечірці Instagram Максима Галкіна

Її вбрання підкреслило струнку фігуру 71-річної співачки – Пугачова помітно схудла і вразила зовнішнім виглядом фанатів.

"Боже... Яка ви класна! Я захоплююся вами!" – захопилися шанувальники.

"Молодець Алла Борисівна! Люди про неї – "стара, та стара". А вона їм ніс як втре, що заздрісно стане!" – додали користувачі мережі.

Галкін показав, як Пугачова в мінішортах танцює на вечірці: в мережі ажіотаж Instagram Максима Галкіна

Галкін показав, як Пугачова в мінішортах танцює на вечірці: в мережі ажіотаж Instagram Максима Галкіна

Галкін показав, як Пугачова в мінішортах танцює на вечірці: в мережі ажіотаж Instagram Максима Галкіна

Галкін показав, як Пугачова в мінішортах танцює на вечірці: в мережі ажіотаж Instagram Максима Галкіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Алла Пугачова поділилася новими фото, на яких показала, як виглядає її обличчя поблизу. Величезна кількість прихильників Пугачової порахували її фото невдалими. Деякі з них заявили, що співачка "зовсім не схожа на себе".