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6 травня • оновлено в 23:21
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Галкін показав "таємну" кімнату в їхньому з Пугачовою замку

5.4т
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Російський шоумен Максим Галкін показав одну з кімнат в їхньому з Аллою Пугачовою замку, яку раніше не світив перед камерами.

Так, в ній він провів прямий ефір з колегою Павлом Волею і його дружиною Ляйсан Утяшевою в рамках нового випуску шоу "Зарядка з Ляйсан" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Алла Пугачова і Максим Галкін

Алла Пугачова і Максим Галкін

Фото: instagram/maxgalkinru

Зазначимо, що в кадрі можна побачити приміщення з білими стінами. Там стоїть бігова доріжка, масажне крісло і навіть рояль.

Максим Галкін показав "таємну" кімнату в своєму замку

Максим Галкін показав "таємну" кімнату в своєму замку

Скріншот з відео

Павло Воля не зміг не прокоментував побачене і вигукнув: "Це ж таємна кімната!"

Павло Воля і Ляйсан Утяшева

Павло Воля і Ляйсан Утяшева

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Максим Галкін потішив шанувальників новим сімейним відео, на якому показав свою дружину і співачку Алла Пугачова в коротких шортах.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Максим Галкін
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу-бизнес шоу
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