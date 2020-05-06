Галкін показав "таємну" кімнату в їхньому з Пугачовою замку

Російський шоумен Максим Галкін показав одну з кімнат в їхньому з Аллою Пугачовою замку, яку раніше не світив перед камерами.
Так, в ній він провів прямий ефір з колегою Павлом Волею і його дружиною Ляйсан Утяшевою в рамках нового випуску шоу "Зарядка з Ляйсан" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).
Алла Пугачова і Максим Галкін
Фото: instagram/maxgalkinru
Зазначимо, що в кадрі можна побачити приміщення з білими стінами. Там стоїть бігова доріжка, масажне крісло і навіть рояль.
Максим Галкін показав "таємну" кімнату в своєму замку
Скріншот з відео
Павло Воля не зміг не прокоментував побачене і вигукнув: "Це ж таємна кімната!"
Павло Воля і Ляйсан Утяшева
Скріншот з відео
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Максим Галкін потішив шанувальників новим сімейним відео, на якому показав свою дружину і співачку Алла Пугачова в коротких шортах.
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