Галкін показав рідкісні фото батька: був відомим генералом в СРСР

Російський актор і телеведучий, чоловік Алли Пугачової Максим Галкін показав рідкісні знімки свого батька – визнаного в СРСР генерала Олександра Галкіна.

Знімки батька Галкін опублікував на особистій сторінці в Instagram, щоб поділитися з шанувальниками спогадами про нього і розповісти, наскільки важливо цінувати близьких, поки вони поруч.

"Папу згадую часто і без всяких свят. Коротенько. Батько був еталоном російського офіцера, не тільки для мене, а для тисяч військових, які його знали, шанували і любили. В армії його пам'ятають досі. Галкін Олександр Олександрович – це орієнтир для багатьох, хто вибрав службу", – написав російський комік.

Максим Галкін з батьком Олександром Instagram Максима Галкіна

Потім артист розповів про життєвий шлях свого тата, зазначивши, що, крім успішної кар'єри військового, той був різносторонньою особистістю – футболістом, інженером, володарем престижних державних премій СРСР і РФ.

Олександр Галкін Instagram Максима Галкіна

"Він пройшов величезний шлях від простого пацана з дуже бідної сільської родини з уральської глибинки до генерала-полковника, який відповідав в СРСР, а потім і в Росії за все танкобудування і військове автомобілебудування, та забезпечення цією технікою нашої армії. Талановитий інженер, академік, він став автором наукових праць і винаходів, за що отримав державну премію. Ну і, звичайно, прекрасний батько для мене і брата, душа компанії, спортсмен, футболіст і талановитий оповідач. Папа, пам'ятаю, люблю! Дякую тобі!" – підсумував артист.

Батько Галкіна на службі Instagram Максима Галкіна

Галкін з батьком Instagram Максима Галкіна

Відзначимо, батько Максима Галкіна помер 18 років тому, в 2002 році у віці 66 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський комік Максим Галкін показав розкішний замок, в якому він живе разом зі своєю дружиною співачкою Аллою Пугачовою.