Галкін показав Пугачову в зухвалому шкіряному вбранні: мережа в захваті

Єва Романова люди 12:21, 2.06.2020 Оновлено: 12:24, 2.06.2020

Російський комік Максим Галкін показав кумедне відео зі своєю знаменитою дружиною, примадонною Аллою Пугачовою.

У ролику також знялися діти знаменитої пари – Гаррі та Ліза Галкін. 71-річна артистка позувала в екстравагантному шкіряному вбранні. Відео опубліковано на сторінці Галкіна в Instagram (щоб подивитися, доскролльте до кінця новини).

Пугачова і Галкін
Instagram @maxgalkinru

Гаклін і Пугачова показали, як спілкуються зі своїми дітьми. Зіркові батьки запитали, від кого потрібно захищати дітей, а Гаррі і Ліза відповіли "дорослі нас будуть захищати від дорослих".

"Батьки, полиште нас. Хороший план, татку", – додали діти.

Instagram @maxgalkinru
Instagram @maxgalkinru

Кумедний ролик розсмішив користувачів мережі, багато з них також прокоментували образ примадонни.

"Крута сім'я, а найкрутіша – Алла Борисівна!" – захопилися фоловери.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Максим Галкін відверто розповів про почуття до Алли Пугачової.

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