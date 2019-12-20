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20 грудня • оновлено в 18:06
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Галкін опинився на Луб'янці під час НП і зняв відео

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Артист Максим Галкін, чоловік Алли Пугачової, увечері 19 грудня опинився на Луб'янці під час надзвичайної події і зняв там відео.

"Щось серйозне на Луб'янці", - підписав він ролик, який опублікував в сторіс в Інстаграм.

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На відео - велика кількість поліцейських автомобілів.

При цьому артист ніяк більше не прокоментував подію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, увечері 19 грудня в Москві на Луб'янці біля будівлі ФСБ влаштували стрілянину. Житель Подольська Московської області прийшов до будівлі зі зброєю, убив одного співробітника ФСБ і поранив п'ятьох. Його застрелили.

Причини події поки не називаються.

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Особа
Максим Галкін
Місце
Росія
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