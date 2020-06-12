Галкін оголив тіло на камеру і показав старших дітей: в мережі фурор
Російський шоумен, чоловік Алли Пугачової Максим Галкін вразив фанатів новими знімками, на яких похвалився оголеним торсом, а також показав їх з Аллою Пугачовою дітей.
Артист опублікував яскраві знімки на особистій сторінці в Instagram. Шанувальники розхвалили артиста і його сімейство.
Так, під знімками в коментарях фанати зірки написали безліч компліментів і на адресу артиста про його зовнішність, і на адресу його дітей – Лізи і Гаррі.
"Вогонь, у вас прекрасна форма", – написали шанувальники.
"Клас, люблю вашу сім'ю. Так виглядає щастя!" – додали інші.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Максим Галкін порадував шанувальників раніше неопублікованими фотографіями своїх дітей – 6-річних Лізи і Гаррі.