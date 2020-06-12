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12 червня • оновлено в 14:45
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Галкін оголив тіло на камеру і показав старших дітей: в мережі фурор

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Російський шоумен, чоловік Алли Пугачової Максим Галкін вразив фанатів новими знімками, на яких похвалився оголеним торсом, а також показав їх з Аллою Пугачовою дітей.

Артист опублікував яскраві знімки на особистій сторінці в Instagram. Шанувальники розхвалили артиста і його сімейство.

Галкін оголив тіло на камеру і показав старших дітей: в мережі фурор

Inpstagram Максима Галкіна

Так, під знімками в коментарях фанати зірки написали безліч компліментів і на адресу артиста про його зовнішність, і на адресу його дітей – Лізи і Гаррі.

Галкін оголив тіло на камеру і показав старших дітей: в мережі фурор

Instagran Максима Галкіна

Галкін оголив тіло на камеру і показав старших дітей: в мережі фурор

Instagran Максима Галкіна

"Вогонь, у вас прекрасна форма", – написали шанувальники.

"Клас, люблю вашу сім'ю. Так виглядає щастя!" – додали інші.

Галкін оголив тіло на камеру і показав старших дітей: в мережі фурор
Галкін оголив тіло на камеру і показав старших дітей: в мережі фурор
Галкін оголив тіло на камеру і показав старших дітей: в мережі фурор
Галкін оголив тіло на камеру і показав старших дітей: в мережі фурор
Галкін оголив тіло на камеру і показав старших дітей: в мережі фурор
Галкін оголив тіло на камеру і показав старших дітей: в мережі фурор
Галкін оголив тіло на камеру і показав старших дітей: в мережі фурор
Галкін оголив тіло на камеру і показав старших дітей: в мережі фурор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Максим Галкін порадував шанувальників раніше неопублікованими фотографіями своїх дітей – 6-річних Лізи і Гаррі.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Автор
Єва Романова
Особа
Максим Галкін
Теги
шоу-бизнес шоу
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