Галкін несподівано розповів про розставання Пугачової та Кіркорова

Марія Дідик люди 17:56, 7.05.2020 Оновлено: 18:19, 7.05.2020

Російський комік і телеведучий Максим Галкін заявив, що не відбивав у Філіпа Кіркорова Аллу Пугачову.

Секретами особистого життя комік поділився в документальному фільмі про свій союз із примадонною російської естради, пише Главком.

"Не я був кішкою між Аллою та Філіпом, вони вже жили в різних кінцях Москви, все було по-іншому. Зараз це обговорювати якось непристойно", – зізнався шоумен.

З Кіркоровим Пугачова розлучилася в 2005 році, а в 2011 році вони з Галкіним зареєстрували шлюб. Разом вони виховують двійнят Гаррі і Лізу.

"Він наш друг. Філіп – це вже щось святе в нашій родині, це частина нашого життя. Я не ревную його до Алли. Найчастіше він намагається бути підкреслено делікатним", – додав Максим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Максим Галкін порадував шанувальників новим сімейним відео, на якому показав свою дружину і співачку Аллу Пугачову в коротких шортах.

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