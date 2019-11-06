"Все, що від нього залишилося": Галкін несподівано пожартував про смерть Кіркорова

Чоловік російської примадонни Алли Пугачової, шоумен Максим Галкін пожартував про смерть "короля" естради Філіпа Кіркорова.

Так, на своїй сторінці в Instagram він опублікував відео, в якому похвалився подарунком Кіркорова — брендовим пальто. І заявив, що це все, що залишилося від співака (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Максим Галкін і Філіп Кіркоров Фото: vokrug.tv

Зазначимо, що в ролику Галкін йшов по коридору перед концертом в Іжевську і назустріч йому вийшов імпресаріо Борис Рубіновський, який поцікавився, від якого дизайнера у шоумена верхній одяг.

Максим Галкін

Максим Галкін і Борис Рубіновський

"Джамбаттіста Валлі?" — захоплено запитав чоловік. На що Галкін навіть образився, що його переплутали з якоюсь іншою людиною.

Максим Галкін і Борис Рубіновський

Рубіновський, у свою чергу, пояснив артисту, що говорить про пальто. І Максим люб'язно йому розповів, що обновка дісталася йому від Кіркорова.

"Залишилася?" — співчутливо перепитав імпресаріо. "Так, все, що від нього залишилося", — відповів гуморист, а потім, схаменувшись, додав: "Тьху, тіпун тобі на язик! Свіжак, подарунок!"

Максим Галкін

Максим Галкін

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ймовірний учасник "Ісламської держави" Хідірнебі Казуєв, якого звинувачують у підготовці теракту на концерті Філіпа Кіркорова влітку 2017 року заявив, що отримав замовлення на вбивство співака від шоумена і чоловіка Алли Пугачової Максима Галкіна.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся