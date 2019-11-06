"Все, що від нього залишилося": Галкін несподівано пожартував про смерть Кіркорова

Чоловік російської примадонни Алли Пугачової, шоумен Максим Галкін пожартував про смерть "короля" естради Філіпа Кіркорова.
Так, на своїй сторінці в Instagram він опублікував відео, в якому похвалився подарунком Кіркорова — брендовим пальто. І заявив, що це все, що залишилося від співака (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).
Максим Галкін і Філіп Кіркоров
Фото: vokrug.tv
Зазначимо, що в ролику Галкін йшов по коридору перед концертом в Іжевську і назустріч йому вийшов імпресаріо Борис Рубіновський, який поцікавився, від якого дизайнера у шоумена верхній одяг.
Максим Галкін
Максим Галкін і Борис Рубіновський
"Джамбаттіста Валлі?" — захоплено запитав чоловік. На що Галкін навіть образився, що його переплутали з якоюсь іншою людиною.
Максим Галкін і Борис Рубіновський
Рубіновський, у свою чергу, пояснив артисту, що говорить про пальто. І Максим люб'язно йому розповів, що обновка дісталася йому від Кіркорова.
"Залишилася?" — співчутливо перепитав імпресаріо. "Так, все, що від нього залишилося", — відповів гуморист, а потім, схаменувшись, додав: "Тьху, тіпун тобі на язик! Свіжак, подарунок!"
Максим Галкін
Максим Галкін
Чергове наше дураковаляніе з імпресаріо з Іжевська @borisizh. Боря любить знімати короткі скетчі з мною і моїми колегами-артистами: @bilanofficial, @eminofficial, @valeriya і ін. На цей раз я запропонував обіграти подарунок, який мені зробив @fkirkorov. Якийсь новомодний дефіцитний коллаб зі складною назвою, не розбираюся, але сидить чудово! Спасибі 😊
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ймовірний учасник "Ісламської держави" Хідірнебі Казуєв, якого звинувачують у підготовці теракту на концерті Філіпа Кіркорова влітку 2017 року заявив, що отримав замовлення на вбивство співака від шоумена і чоловіка Алли Пугачової Максима Галкіна.
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