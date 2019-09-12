"Галкін з молодою одружиться": Пугачова розбурхала фанатів зовнішнім виглядом

70-річна російська співачка Алла Пугачова розбурхала мережу новим знімком. На ньому вона позувала в нічній сорочці.

Шанувальники артистки зазначили, що вона дуже постаріла. Фото Пугачова розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Роки, все одно беруть своє... На жаль, як би не любили ми Примадонну, за гроші молодість не купити... Галкін потім з молодою одружиться, ось побачите... Галкін хорошу ставку зробив... На Пугачову, Галкін той ще хитрий жук", "Фільм жахів", "Яка потворність. Ніяка пластика не допомагає. Мені не подобається зовсім, чого розчулюватися? Ніс картоплею, страшна стала", — пишуть у мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в мережу злили раритетні фотографії російської співачки Пугачової в журналі Vogue, для якого вона знімалася в 1999 році.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!