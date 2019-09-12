Головна Новини
12 вересня • оновлено в 14:39
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Галкін з молодою одружиться": Пугачова розбурхала фанатів зовнішнім виглядом

Читати матеріал російською

70-річна російська співачка Алла Пугачова розбурхала мережу новим знімком. На ньому вона позувала в нічній сорочці.

Шанувальники артистки зазначили, що вона дуже постаріла. Фото Пугачова розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Галкін з молодою одружиться": Пугачова розбурхала фанатів зовнішнім виглядом
Новини
Катя Осадча святкує день народження: добірка з найнезвичайніших капелюхів телеведучої

"Роки, все одно беруть своє... На жаль, як би не любили ми Примадонну, за гроші молодість не купити... Галкін потім з молодою одружиться, ось побачите... Галкін хорошу ставку зробив... На Пугачову, Галкін той ще хитрий жук", "Фільм жахів", "Яка потворність. Ніяка пластика не допомагає. Мені не подобається зовсім, чого розчулюватися? Ніс картоплею, страшна стала", — пишуть у мережі.

"Галкін з молодою одружиться": Пугачова розбурхала фанатів зовнішнім виглядом
"Галкін з молодою одружиться": Пугачова розбурхала фанатів зовнішнім виглядом
"Галкін з молодою одружиться": Пугачова розбурхала фанатів зовнішнім виглядом
"Галкін з молодою одружиться": Пугачова розбурхала фанатів зовнішнім виглядом
"Галкін з молодою одружиться": Пугачова розбурхала фанатів зовнішнім виглядом

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в мережу злили раритетні фотографії російської співачки Пугачової в журналі Vogue, для якого вона знімалася в 1999 році.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особа
Алла Пугачова
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
10
2
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel