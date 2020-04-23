Галкін міг зіграти головну роль в скандальному фільмі "Дау"

Російський режисер Ілля Хржановський, який днями потрапив у гучний скандал, заявив про те, що головну роль в його фільмі "Дау" міг зіграти відомий комік Максим Галкін.

Про це він повідомив в інтерв'ю журналістці Ксенії Собчак (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Скріншот з відео

"Максим він насправді яскравий персонаж в тому, що він робить, як актор. Він мерехтливий. Але це було багато років тому. Я не був з ним знайомий, я дивився за ним і я подумав, що він абсолютно може бути, при певному вирішенні проекту, від якого я потім відмовився, він може бути людиною, в якій є цей момент – приховані шари. Легкість і свобода і безліч інших верств, які ніяк не проявити, які живуть десь на території особисто, невідомого його мені життя", - заявив Хржановський.

Скріншот з відео

Він додав, що Галкін навіть пройшов проби.

"Треба сказати, що у мене з Максимом були проби. І проби ці були блискучими. Я йому не пропонував великі гроші. Він в якийсь момент став хотіти великі гроші. Але він злякався", - сказав режисер.

Як раніше писав OBOZREVATEL, прокуратура почала кримінальне провадження щодо ймовірного порушення прав дітей під час зйомок скандального фільму "Дау. Дегенерація" російського режисера Іллі Хржановського.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!