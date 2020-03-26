"Де гроші?" Галкін емоційно висловився про таємний бізнес Пугачової

Російський шоумен Максим Галкін прокоментував заяву скандального продюсера Андрія Разіна про те, що у співачки Алли Пугачової є таємний бізнес – нафтова свердловина.

Так, висловитися про заробітки примадонни телеведучий вирішив у своїх Instagram-stories.

Максим Галкін і Алла Пугачова lenta.ru

Зокрема, на сторінці в соцмережі Галкін опублікував скріншот заяви Разіна, який супроводив підписом.

"Адресу свердловини не підкине? Хоч будемо знати, де гроші наші", – написав телеведучий.

Instagram @maxgalkinru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Андрій Разін заявив, що у багатьох зірок російського шоу-бізнесу є власні свердловини, у тому числі і у Алли Пугачової. За словами продюсера, примадонна заробляє на нафті й щодня отримує дуже великий прибуток.

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