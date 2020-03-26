Головна Новини
26 березня • оновлено в 10:25
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Галкін емоційно висловився про таємний бізнес Пугачової

3.2т
Читати матеріал російською

Російський шоумен Максим Галкін прокоментував заяву скандального продюсера Андрія Разіна про те, що у співачки Алли Пугачової є таємний бізнес – нафтова свердловина.

Так, висловитися про заробітки примадонни телеведучий вирішив у своїх Instagram-stories.

Максим Галкін і Алла Пугачова

Максим Галкін і Алла Пугачова

lenta.ru

Зокрема, на сторінці в соцмережі Галкін опублікував скріншот заяви Разіна, який супроводив підписом.

"Адресу свердловини не підкине? Хоч будемо знати, де гроші наші", – написав телеведучий.

"Де гроші?" Галкін емоційно висловився про таємний бізнес Пугачової

Instagram @maxgalkinru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Андрій Разін заявив, що у багатьох зірок російського шоу-бізнесу є власні свердловини, у тому числі і у Алли Пугачової. За словами продюсера, примадонна заробляє на нафті й щодня отримує дуже великий прибуток.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Автор
Анна Міхно
Особи
Алла Пугачова Максим Галкін
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
3
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги