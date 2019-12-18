Галкін брудно вилаявся і видав гарячу новину про Пугачову

Чоловік співачки Алли Пугачової комік Максим Галкін у своєму новому шоу Музикаліті кілька разів вилаявся матом, а також видав новину про Пугачову – вона скоро стане прабабусею.

У своєму другому випуску шоу, який виходить на Ютуб, Галкін зібрав Миколу Баскова і Моргенштерна.

"Господи, нах*р ми тебе запросили? Дайте нам когось справді старого" – сказав артист Баскову, коли з'ясував, що той знає майже всіх сучасних кумирів молоді.

Потім Галкін почав радити Баскову додати мат у свої пісні і звуки, як у Моргенштерна.

"Ти у нього (Моргенштерна. – Ред.) аудиторію підсічеш (забере молодь. – Ред.). Початок для онуків, кінець для бабусь. Буде ох*ренно", – заявив чоловік Алли Пугачової (вони, до речі, зараз виховують двох 6-річних дітей).

"Ви так кажете: бабусі. 60-70 років. Вони що, не люди?!" – обурився Басков.

"У мене у самого така аудиторія. І я пишаюся нею... У мене дружина взагалі скоро прабабусею буде", – заявив на це Галкін.

Хто зараз може зробити Пугачову прабабусею, так це її онук Микита Пресняков, який одружився у 2017 році з Оленою Красновою.

Краснову вже багато разів підозрювали у вагітності, але вона заперечує.

Баскову і Галкіну по 43 роки, Моргенштерну – 21, Аллі Пугачовій – 70 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Галкін жорстко пройшовся по російської влади.

Дивіться також, як у першому випуску Музикаліті у Галкіна вилаявся матом Лев Лещенко.

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