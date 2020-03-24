Гайтані – 41: куди зникла і як зараз виглядає співачка

Українська співачка Гайтана 24 березня святкує свій день народження.

Так, їй виповнюється 41 рік. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як зараз виглядає співачка і чим займається.

Гайтана instagram.com/gaitanamusic

Гайтана Ессамі народилася 24 березня 1979 року в Києві. До п'яти років жила в республіці Конго, в Браззавілі, звідки родом її батько конголезець Клавер Ессамі.

1985 року після розлучення батьків Гайтана з мамою повернулася до України, де освоїла російську та українську мови.

Гайтана 2007 року lichnosti.net

У листопаді 2003 року на студії Lavina Music співачка випустила свій перший альбом "Про тебе". Найвідоміші пісні Гайтани: "Самотня босса", "Шаленій", "Найкращий", "Слідом за тобою" та інші.

Як відомо, 2012 року Гайтана представляла Україну на конкурсі "Євробачення" в Баку з піснею Be My Guest. Тоді артітска зайняла 15-те місце.

У 2016 році Гайтана вийшла заміж. Її обранцем став саунд-продюсер Олександр Смарт.

27 червня 2017 року Гайтана народила доньку, яку назвали Сапфір-Ніколь.

Гайтана з донькою instagram.com/gaitanamusic

Гайтана з донькою instagram.com/gaitanamusic

Гайтана та її чоловік Олександр Смарт instagram.com/gaitanamusic

Зараз співачка продовжує творчу кар'єру, вона записує пісні і дає концерти.

Гайтана зараз instagram.com/gaitanamusic

Гайтана зараз instagram.com/gaitanamusic

Гайтана зараз instagram.com/gaitanamusic

Гайтана зараз instagram.com/gaitanamusic

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