Гайтані – 41: куди зникла і як зараз виглядає співачка

Українська співачка Гайтана 24 березня святкує свій день народження.
Так, їй виповнюється 41 рік. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як зараз виглядає співачка і чим займається.
Гайтана
instagram.com/gaitanamusic
Гайтана Ессамі народилася 24 березня 1979 року в Києві. До п'яти років жила в республіці Конго, в Браззавілі, звідки родом її батько конголезець Клавер Ессамі.
1985 року після розлучення батьків Гайтана з мамою повернулася до України, де освоїла російську та українську мови.
Гайтана 2007 року
lichnosti.net
У листопаді 2003 року на студії Lavina Music співачка випустила свій перший альбом "Про тебе". Найвідоміші пісні Гайтани: "Самотня босса", "Шаленій", "Найкращий", "Слідом за тобою" та інші.
Як відомо, 2012 року Гайтана представляла Україну на конкурсі "Євробачення" в Баку з піснею Be My Guest. Тоді артітска зайняла 15-те місце.
У 2016 році Гайтана вийшла заміж. Її обранцем став саунд-продюсер Олександр Смарт.
27 червня 2017 року Гайтана народила доньку, яку назвали Сапфір-Ніколь.
Гайтана з донькою
instagram.com/gaitanamusic
Гайтана з донькою
instagram.com/gaitanamusic
Гайтана та її чоловік Олександр Смарт
instagram.com/gaitanamusic
Зараз співачка продовжує творчу кар'єру, вона записує пісні і дає концерти.
Гайтана зараз
instagram.com/gaitanamusic
Гайтана зараз
instagram.com/gaitanamusic
Гайтана зараз
instagram.com/gaitanamusic
Гайтана зараз
instagram.com/gaitanamusic
Для тех, кто хочет быть здоровым и на стиле 😉💪 ⠀ Вместо маски, которую невозможно купить, можно завязать платок, а между слоями положить марлю или бинт, сложив их вдвое. ⠀ Будьте здоровы и берегите себя! 🙌🍃 #Гайтана #коронавирус #маски #здоровье #covid_19 #коронавірус
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