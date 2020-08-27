Гайтана зізналася, що їй погрожував екскоханий

Українська співачка Гайтана зізналася, що колишній коханий погрожував їй, тому вона була змушена найняти тілоохоронця.

Знаменитість розповіла на своїй сторінці в Instagram, що в стосунках часто потерпала від фізичного насильства. Але після чергового скандалу співачка зрозуміла, що не може більше терпіти.

"Я викликала правоохоронців, коли він спав, зібрала речі та назавжди зникла з його життя... Він довго переслідував мене. Дзвонив кожні 5 хвилин, кричав у трубку, що любить, не може без мене жити, обіцяв накласти на себе руки, якщо я не повернуся. Це були токсичні стосунки, які вбивали мене", – поділилася Гайтана.

Гайтана розповіла, що потерпала від фізичного насильства Instagram Гайтани

Співачка зізналася, що їй знадобилося декілька років, аби знову повірити в себе і припинити боятися. Тому знаменитість порадила жінкам йти від чоловіка, якщо він принижує вас, і почати нове життя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка Ірина Білик розповіла, що страждала від домашнього насильства. Артистка зробила заяву в рамках соціального челенджу #Womensupportingwomen.

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