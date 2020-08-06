Гагаріну, яка потрапила в список Forbes, оголосили в розшук через борги

Російська співачка Поліна Гагаріна заборгувала велику грошову суму комунальникам, тому її офіційно оголосили в розшук.

Як повідомили в Телеграм-каналі Mash, зірка повинна сплатити майже 56 тисяч рублів (21 тисяча гривень) за послуги ЖКГ і ще 30 тисяч рублів (11 тисяч гривень) податків.

Декілька днів тому суд постановив стягнути ці кошти з артистки, а тепер Федеральна служба судових приставів офіційно оголосила Гагаріну в розшук.

Борги Поліни Гагаріної Телеграм-канал Mash

Слід відзначити, що нещодавно журнал Forbes опублікував рейтинг російських зірок шоу-бізнесу з найвищими доходами. Гагаріна також увійшла в цей список і посіла шосте місце з річним доходом в 6,4 млн доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Поліна Гагаріна розкрила спосіб, який допоміг їй схуднути на 30 кілограмів.