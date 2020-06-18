У важкохворого Гафта виникли серйозні проблеми з мовленням

Радянський і російський актор театру і кіно Валентин Гафт, який страждає через хворобу Паркінсона, має серйозні проблеми з мовленням.

Такі чутки ходять серед колег-театралів Гафта, які давно не можуть з ним зв'язатися. Однією з причин погіршення стану здоров'я актора була смерть його партнерки по сцені Ніни Дорошиної, повідомив "Собеседник".

Валерій Шарифулін/ТАСС

Подруга дружини актора, яка захотіла залишитися анонімом, розповіла, що Валентину Гафту зараз значно краще, ніж взимку. Але інформацію про проблеми з мовленням вона підтвердила.

"Зрозуміло, що хвороба нікуди не пішла, але стан дійсно стабілізувався. Валя дійсно мав великі труднощі з мовою... А що ви хочете при цьому захворюванні? Йому було важко", – сказала вона.

Стан Гафта прокоментувала його дружина Ольга.

"Стан Валентина Йосиповича стабільний", – сказала вона журналістам.

Відповідаючи на питання, чи потрібна їхній сім'ї якась допомога – фінансова або медична, Ольга сказала, що у них все є.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Москві 2017 року Валентина Гафта прооперували.

Також відомо, що в 2016 році СБУ заборонила Валентину Гафту в'їзд в Україну терміном на 5 років.