У важкохворого Гафта виникли серйозні проблеми з мовленням
Радянський і російський актор театру і кіно Валентин Гафт, який страждає через хворобу Паркінсона, має серйозні проблеми з мовленням.
Такі чутки ходять серед колег-театралів Гафта, які давно не можуть з ним зв'язатися. Однією з причин погіршення стану здоров'я актора була смерть його партнерки по сцені Ніни Дорошиної, повідомив "Собеседник".
Подруга дружини актора, яка захотіла залишитися анонімом, розповіла, що Валентину Гафту зараз значно краще, ніж взимку. Але інформацію про проблеми з мовленням вона підтвердила.
"Зрозуміло, що хвороба нікуди не пішла, але стан дійсно стабілізувався. Валя дійсно мав великі труднощі з мовою... А що ви хочете при цьому захворюванні? Йому було важко", – сказала вона.
Стан Гафта прокоментувала його дружина Ольга.
"Стан Валентина Йосиповича стабільний", – сказала вона журналістам.
Відповідаючи на питання, чи потрібна їхній сім'ї якась допомога – фінансова або медична, Ольга сказала, що у них все є.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Москві 2017 року Валентина Гафта прооперували.
Також відомо, що в 2016 році СБУ заборонила Валентину Гафту в'їзд в Україну терміном на 5 років.