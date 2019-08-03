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"Фу, як дешево!" Напівгола Лобода викликала гнів мережі розпусними танцями

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Українська співачка Світлана Лобода показала розпусні танці, викликавши критику в мережі.

Відповідне відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"Розминка перед вечірнім концертом. А як це робиш ти", – підписала Лобода під відео, де демонструє еротичний танець в купальнику на яхті.

Танці Лободи

Танці Лободи

Кадр з відео

Новини
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Багато шанувальників прийшли в захват від фігури співачки. Хоча знайшлися й ті, хто розкритикував настільки відверті танці у купальнику.

"А той, хто знімає, нервово притримує свої шорти", "Фу, як дешево", "Що за тенденції пішли не скоромні танці. Що тут, що у Марув", "Худі якісь", – відреагували користувачі.

"Фу, як дешево!" Напівгола Лобода викликала гнів мережі розпусними танцями
"Фу, як дешево!" Напівгола Лобода викликала гнів мережі розпусними танцями
"Фу, як дешево!" Напівгола Лобода викликала гнів мережі розпусними танцями

Світлана Лобода

Світлана Лобода

instagram/lobodaofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Лобода натякнула, що приїхала на концерт соліста німецького рок-гурту Rammstein Тилля Ліндеманна в Москві, з яким їй давно приписують роман.

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Особа
Світлана Лобода
Тег
шоу-бизнес
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Кто-то в этой шлюхе видит певицу?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну какая может быть критика то если Лобода последняя шлюха)это то же что возмущаться что Саша Грей надела короткую юбку)))))))))
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