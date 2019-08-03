"Фу, як дешево!" Напівгола Лобода викликала гнів мережі розпусними танцями

Українська співачка Світлана Лобода показала розпусні танці, викликавши критику в мережі.
Відповідне відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).
"Розминка перед вечірнім концертом. А як це робиш ти", – підписала Лобода під відео, де демонструє еротичний танець в купальнику на яхті.
Танці Лободи
Кадр з відео
Багато шанувальників прийшли в захват від фігури співачки. Хоча знайшлися й ті, хто розкритикував настільки відверті танці у купальнику.
"А той, хто знімає, нервово притримує свої шорти", "Фу, як дешево", "Що за тенденції пішли не скоромні танці. Що тут, що у Марув", "Худі якісь", – відреагували користувачі.
Світлана Лобода
instagram/lobodaofficial
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Лобода натякнула, що приїхала на концерт соліста німецького рок-гурту Rammstein Тилля Ліндеманна в Москві, з яким їй давно приписують роман.
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