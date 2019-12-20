"Фу, просто жах": 50-річну Бледанс розгромили за фото без білизни

Російська актриса Евеліна Бледанс опублікувала серію знімків у відвертому вбранні.

Так, на фотографіях, якими 50-річна зірка поділилася на сторінці в Instagram, вона позує без білизни.

Евеліна Бледанс cosmo.ru

На одному зі знімків Бледанс сфотографована в спокусливій сукні-халаті, яка оголила груди актриси.

Евеліна Бледанс Instagram @bledans

Евеліна Бледанс з сином Instagram @bledans

На інших фото Евеліна позує в дуже короткій сукні з фатину, яку також одягла без білизни.

Евеліна Бледанс Instagram @bledans

Евеліна Бледанс Instagram @bledans

У коментарях до публікації шанувальники розкритикували нові фото Бледанс: фанатам не сподобалися ні образи зірки, ні її пози в кадрі.

Також шанувальники звернули увагу, що на деяких знімках актриса позує разом зі своїм маленьким сином. На думку підписників, з'являтися в настільки відвертих нарядах перед хлопчиком не можна.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Евеліна Бледанс роздяглася перед камерою відпочинку. Зірка показала фото, на якому позувала в купальнику, закидаючи, як в голлівудських фільмах, волосся назад.

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