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20 грудня • оновлено в 08:56
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"Фу, просто жах": 50-річну Бледанс розгромили за фото без білизни

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Російська актриса Евеліна Бледанс опублікувала серію знімків у відвертому вбранні.

Так, на фотографіях, якими 50-річна зірка поділилася на сторінці в Instagram, вона позує без білизни.

Евеліна Бледанс

Евеліна Бледанс

cosmo.ru

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На одному зі знімків Бледанс сфотографована в спокусливій сукні-халаті, яка оголила груди актриси.

Евеліна Бледанс

Евеліна Бледанс

Instagram @bledans

Евеліна Бледанс з сином

Евеліна Бледанс з сином

Instagram @bledans

На інших фото Евеліна позує в дуже короткій сукні з фатину, яку також одягла без білизни.

Евеліна Бледанс

Евеліна Бледанс

Instagram @bledans

Евеліна Бледанс

Евеліна Бледанс

Instagram @bledans

У коментарях до публікації шанувальники розкритикували нові фото Бледанс: фанатам не сподобалися ні образи зірки, ні її пози в кадрі.

Також шанувальники звернули увагу, що на деяких знімках актриса позує разом зі своїм маленьким сином. На думку підписників, з'являтися в настільки відвертих нарядах перед хлопчиком не можна.

"Фу, просто жах": 50-річну Бледанс розгромили за фото без білизни
"Фу, просто жах": 50-річну Бледанс розгромили за фото без білизни
"Фу, просто жах": 50-річну Бледанс розгромили за фото без білизни
"Фу, просто жах": 50-річну Бледанс розгромили за фото без білизни
"Фу, просто жах": 50-річну Бледанс розгромили за фото без білизни
"Фу, просто жах": 50-річну Бледанс розгромили за фото без білизни
"Фу, просто жах": 50-річну Бледанс розгромили за фото без білизни
"Фу, просто жах": 50-річну Бледанс розгромили за фото без білизни
"Фу, просто жах": 50-річну Бледанс розгромили за фото без білизни
"Фу, просто жах": 50-річну Бледанс розгромили за фото без білизни

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Евеліна Бледанс роздяглася перед камерою відпочинку. Зірка показала фото, на якому позувала в купальнику, закидаючи, як в голлівудських фільмах, волосся назад.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Анна Міхно
Особа
Евеліна Бледанс
Місце
Росія
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