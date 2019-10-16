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16 жовтня • оновлено в 17:16
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Фріске не допомогла: з'ясувалася скандальна правда про вакцину Заворотнюк

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Американська вакцина, від якої нібито відмовилася російська акторка Анастасія Заворотнюк після невдалого лікування Жанни Фріске, подіяла лише на невеликий відсоток пацієнтів.

Відповідні подробиці про "диво-ліки" ICT-107 опублікували на Telegram-каналі "НеМалахов", пояснивши численним шанувальникам зірки серіалу "Моя прекрасна няня" історію їхнього виникнення.

Заворотнюк відмовилася від вакцини, якою лікували Жанну Фріске

Заворотнюк відмовилася від вакцини, якою лікували Жанну Фріске

"Ефекту на співачку (Фріске. – Ред.) вона не мала через генетичну схильність. Препарат допомагав тільки 10% пацієнтів, тому його позначили як експериментальне лікування. Терапевтична протиракова вакцина на основі дендритних клітин, основною функцією яких є презентація антигенів T-лімфоцитів, направляла всі сили імунної системи для боротьби з онкологією", – йдеться в повідомленні.

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Уточнюється, що у 2013 році засіб провалив клінічні дослідження, не продемонструвавши поліпшення загального виживання. Це трапилося в другий фазі експериментів.

"Якби була ефективність, то препарат не повис у II фазі досліджень із січня 2011 року, а був би щонайменше у III фазі. У 2017 році розробник – ImmunoCellular Therapeutics – поставив його виробництво на паузу через брак фінансування. Гліобластома – дуже агресивна форма пухлини. Хірургічне видалення новоутворень не забезпечує тривалість життя", – пояснили на каналі.

Заворотнюк відмовилася від вакцини: подробиці про препарат

Заворотнюк відмовилася від вакцини: подробиці про препарат

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Особи
Анастасія Заворотнюк Жанна Фріске
Місце
Росія
Теги
дослідження шоу-бизнес рак хвороба медицина
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