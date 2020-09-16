Фреймут зізналася, що хотіла піти з "Танців з зірками"

Українська телеведуча, учасниця проєкту "Танці з зірками 2020" Ольга Фреймут зізналася, що хотіла піти з шоу.

Подробицями артистка поділилася на особистій сторінці в Instagram. За словами Фреймут, самба, яку пара станцювала в третьому прямому ефірі, далася їй дуже важко. Зірка хотіла опустити руки й вмовляла партнера Іллю Падзину припинити участь в шоу (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Самба далася важко. Разом з партнером Іллею Падзиною та хореографом Анною Паламарчук працювали над цим танцем 47 годин – 7 днів. Тільки в середу я почала запам'ятовувати послідовність кроків. У четвер вмовляла Іллю відмовитися нашій парі від шоу, щоб не ганьбитися. У п'ятницю візерунок склався. В ефірі через шок я станцювала тільки якийсь ескіз від задуманого", – заявила Фреймут.

Ілля Падзина і Ольга Фреймут (Instagram Іллі Падзини)

Вона також додала, що це був для неї хороший урок. Тепер телеведуча не дозволить страхам "паралізувати та полонити мрію".

Instagram Ольги Фреймут

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, під час третього прямого ефіру "Танців з зірками" між Ольгою Фреймут та Катериною Кухар розгорівся конфлікт. Так, телеведуча емоційно відреагувала на критику судді шоу її танцю.