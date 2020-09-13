Фреймут закликала Кухар на "Танцях з зірками" піти до церкви та покаятися. Відео

Під час третього прямого ефіру "Танців з зірками" між Ольгою Фреймут та Катериною Кухар розгорівся конфлікт. Так, телеведуча емоційно відреагувала на критику судді шоу її танцю.

Фреймут разом з партнером Іллею Падзиною станцювала на паркеті спокусливу самбу, після чого Кухар заявила, що для телеведучої цей танець, як "довічне ув'язнення". Ольга не стала мовчати й відповіла "за всіх", кого суддя коли-небудь критикувала на шоу (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Тільки давай без образ, добре? Я дуже довго трималася... Я скажу від імені всіх твоїх жертв, тому що ти вже тут багато років на шоу. Сидиш тут королевою, злітаєш, живиш свою гординю на тлі наших недоліків. І замість того, щоб сидіти й судити нас тут – ти б пішла до церкви та покаялася", – заявила Фреймут.

Фреймут закликала Кухар на "Танцях з зірками" піти до церкви та покаятися. скріншот з відео

Кухар відповіла, що згодна піти до церкви, але тільки разом з Ольгою.

"Я з цим згодна, але піду туди тільки разом з тобою. А потім ми підемо до моєї куми, психотерапевта Наталії Холоденко. Вона прийме нас без черги", – сказала Катерина.

Катерина Кухар. скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український актор, зірка серіалів "Спіймати Кайдаша" і "Чорний ворон" Тарас Цимбалюк зробив пропозицію руки та серця своїй дівчині Тіні. Такий романтичний вчинок артист вчинив під час третього ефіру шоу "Танці з зірками".