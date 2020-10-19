Фреймут та Кухар влаштували батл на "Танцях з зірками": виступ зірок розкритикували в мережі

Під час восьмого ефіру шоу "Танці з зірками" телеведуча Ольга Фреймут та суддя проєкту Катерина Кухар виконали спільний номер і нарвалися на критику в мережі.

Так, під час сьомого випуску Фреймут запропонувала Кухар вийти разом на паркет – танцівниця прийняла її виклик. Знаменитості продемонстрували кілька балетних рухів під пісню "Адажіо" з "Лускунчика". Відповідне відео було опубліковано на офіційній сторінці програми в Youtube (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Шанувальники шоу бурхливо відреагували на батл між Фреймут і Кухар. У коментарях під відео вони стали писати, що виступ знаменитостей – "повна х*рня", яку неможливо навіть назвати танцем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за результатами восьмого випуску "Танців з зірками" шоу покинули Олексій Завгородній (Позитив) і Юлія Сахневич. Детальніше про те, як пройшов восьмий ефір читайте за посиланням.