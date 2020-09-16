Фреймут про кумівство на ТБ: в кулуарах все вирішується, але це коштувало мені кар'єри

Юля Ухіна Люди 17:50, 16.09.2020

Українська телеведуча Ольга Фреймут відверто розповіла про те, чи існує поняття кумівства на ТБ.

Подробицями вона поділилася в інтерв'ю програмі "Зе Інтерв'юер". За словами Фреймут, на телебаченні дуже важливо з усіма дружити і вміти підтримувати розмову. Вона також зазначила, що свого часу, коли ще працювала на "Новому каналі", цього не розуміла, і це коштувало їй кар'єри (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"У кулуарах багато чого вирішується і я тепер це розумію. На телебаченні дуже важливо розуміти: у кого і коли день народження. Вітати з днем народження. Посміхатися. Запитувати як твої діти, як твої собаки – знати, що у тебе є собаки. Я цього всього не розуміла. Я вела аскетичне життя, була у своєму світі. У мене мало було друзів на телебаченні й це моя помилка. Я думаю, що це коштувало мені кар'єри", – заявила Фреймут.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська телеведуча, учасниця проекту "Танці з зірками 2020" Ольга Фреймут зізналася, що хотіла піти з шоу.

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