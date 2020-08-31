Фреймут 'повторила' фокстрот Могилевської на 'Танцях з зірками': хто танцював краще. Відео

Українська телеведуча Ольга Фреймут та її партнер Ілля Падзина в першому прямому ефірі "Танців з зірками-2020" виконали романтичний фокстрот під пісню Скрябіна – "Спи собі сама".

У цьому ж стилі та під ту ж композицію у 2017 році танцювали й співачка Наталя Могилевська та хореограф Ігор Кузьменко. У зв`язку з цим OBOZREVATEL пропонує порівняти виступи пар і проголосувати за улюбленців (щоб переглянути відео і проголосувати, доскрольте новину до кінця).

Зазначимо, що незадовго до початку проєкту Фреймут і Падзина заразилися коронавірусом. Тому через хворобу і необхідність ізоляції пара продемонструвала постановку просто з дому. Вони станцювали фокстрот у дворі будинку телеведучої. Судді високо оцінили виступ Ольги та Іллі, а також заявили, що він вийшов "дуже легким та ніжним".

Хворі на коронавірус Ольга Фреймут і Ілля Падзина виконали фокстрот на "Танцях з зірками" (скріншот)

Що стосується Могилевської, то свій емоційний фокстрот у 2017 році вона присвячувала покійному другові Кузьмі Скрябіну (Андрію Кузьменко). Співачка виконувала його з партнером Ігорем під пісню з репертуару Скрябіна – "Спи собі сама". Від суддів пара тоді теж отримала високі бали й похвалу.

Наталя Могилевська і Андрій Кузьменко виконали фокстрот на "Танцях з зірками-2017" (колаж)

Ольга Фреймут та Ілля Падзина – Фокстрот

Наталя Могилевська та Ігор Кузьменко – Фокстрот

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що українська хореографиня та учасниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова вагітною виступила в першому прямому ефірі разом з ведучим Дмитром Танковичем. Пара станцювала запальний ча-ча-ча і викликала суперечки в мережі.

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