Фреймут порадила Кухар "обрізати язика": на "Танці з зірками" виник новий скандал

Українська телеведуча Ольга Фреймут під час п'ятого ефіру проекту "Танці з зірками" влаштувала скандал на шоу після свого виступу.

Так, Фреймут, яку раніше активно критикували члени журі, зокрема Влад Яма та Катерина Кухар, подарувала їм провокаційні подарунки: ножиці і книгу з правилами етикету. Інцидент показали в ефірі "1+1" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Ольга зазначила, що дарує Кухар ножиці для вишивання і порадила балерині "обрізати ними собі язик".

"Вишивка заспокоює нерви, а у тебе вони ще є. Якщо захочеш щось обрізати, то можеш – собі язичок. Ну а раптом?" – заявила Фреймут. Кухар, зі свого боку, зазначила, що зробить це разом з нею.

Фреймут влаштувала провокацію із суддями проєкту. YouTube (скриншот)

Владу Ямі Ольга Фреймут порадила, зі свого боку, почитати книгу про хороші манери, так як він з ними, за словами ведучої, не знайомий.

"За етикетом мужчинчик не може на людях критикувати жінку. Не може мужчинчик багато скаржитися, він більше мовчить, ніж говорить, чого не скажеш про тебе. Я буду працювати над своїм танцем, а ти, Владе, працюй над манерами", – висловилася учасниця "Танці з зірками".

Григорію Чапкісу Оля Фреймут передала любовний лист, який написала його фанатка – її тітка Стефа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше між Ольгою Фреймут та Катериною Кухар вже виникав скандал. Тоді Фреймут у відповідь на критику порадила Кухар сходити посповідатися до церкви, а балерина у відповідь на це відправила Ольгу до психіатра.