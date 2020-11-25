Фреймут показала свою розкішну квартиру в центрі Києва. Фото і відео

Українська телезірка Ольга Фреймут показала свої розкішні апартаменти в історичному центрі Києва – Подільському районі.

У квартирі ведуча проживає разом зі своїм чоловіком, генеральним директором "Нового каналу" і продюсером Володимиром Локотком, а також трьома дітьми: дочками Златою і Євдокією та сином Валерієм. Знімками Фреймут поділилася на особистій сторінці в Instagram. Також на YouTube оприлюднено відео (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Артистка зазначила, що вибрала нерухомість на Подолі, бо цей район нагадує їй Львів.

Як виглядає квартира Фреймут. Instagram Ольги Фреймут

Кухня в квартирі Ольги Фреймут. Скриншот відео

Квартира Ольги Фреймут. Скриншот відео

Інтер'єр у її квартирі виконаний у світлих тонах, із використанням натуральних матеріалів – каменю й дерева.

"Для мене інтер'єр оселі – це паспорт людини. Дуже ретельно займалася дизайном квартири на Подолі: щоб він був "ever green" і схожим на мене, щоб роки йшли йому на користь і не треба було міняти меблі. Хіба реставрувати. Я люблю, коли стиль у будинку живе з господарем, дорослішає, старіє..." – розповіла Ольга.

Ольга Фреймут розповіла про ремонт Instagram Ольги Фреймут

Нещодавно ведуча поділилася, що вдосконалила інтер'єр своєї вітальні – повісила на стіну велике дерев'яне панно у вигляді карти світу.

"Уперше за вісім років я дозволила собі змінити інтер'єр вітальні. Дерев'яна мапа з екологічних матеріалів перемогла консервативність смаку", – додала вона.

Як виглядає квартира Фреймут Instagram Ольги Фреймут

Квартира Ольги Фреймут: вітальня Instagram Ольги Фреймут

Крім величезного панно, інтер'єр квартири Фреймут також доповнений елегантними аксесуарами і витворами мистецтва. Навіть у кімнаті її старшої дочки – 14-річної Злати – розташовано багато картин.

Квартира Фреймут: коридор Скриншот відео

Квартира Фреймут: кімната Злати Скриншот відео

Квартира Фреймут: кімната Злати Скриншот відео

Як виглядає житло Ольги Фреймут Instagram Ольги Фреймут

Як виглядає житло Ольги Фреймут. Instagram Ольги Фреймут

Спальня в квартирі Фреймут. Instagram Ольги Фреймут

Ванна кімната в квартирі Фреймут. Instagram Ольги Фреймут

Зазначимо, періодично Ольга Фреймут із усією родиною проживають у заміському маєтку, який вони орендують. Поки, за інформацією ЗМІ, сім'я телеведучої не придбала власну нерухомість за містом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали, як виглядає елітна трирівнева квартира українського артиста Андрія Данилка, відомого також як Вєрка Сердючка. Дорогу нерухомість він нібито придбав більш ніж 10 років тому. Тоді вартість апартаментів у самому центрі Києва коштувала 1,2 млн доларів. Пізніше з'ясувалося, що показана квартира не належить Данилку й перебуває під арештом.