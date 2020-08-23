Українська телеведуча Ольга Фреймут підтвердила інформацію про своє зараження коронавірусом.

Про це зірка повідомила на особистій сторінці в Instagram. За словами Фреймут, про те, де захворіла та як – вона не знає. Зараз телеведуча перебуває на лікуванні та самоізоляції вдома.

"Друзі, вважаю доречним повідомити вам про те, що я отримала позитивний результат на COVID-19. Коли та де захворіла, не знаю. Зараз я перебуваю на лікуванні та самоізоляції вдома. Почуваюся вже краще. Про свій діагноз одразу повідомила усіх контактних осіб. Всі проєкти та роботу поки зупинила", – написала Фреймут.

Фреймут підтвердила зараження коронавірусом (Instagram Ольги Фреймут)

Вона також подякувала шанувальникам за підтримку і закликала їх не ігнорувати рекомендації МОЗ.

"Дякую всім за теплі слова та підтримку... Друзі, звертаюся до вас із проханням: не ігноруйте рекомендації МОЗ, носіть маски, користуйтеся антисептиком, уникайте великих скупчень людей. Будьте вкрай обережні, адже ви можете хворіти безсимптомно. Коронавірус – це не жарти, він поруч. Будьте здоровими. Бережіть себе і своїх рідних", – підсумувала телеведуча.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, 30 серпня на телеканалі "1+1" стартує новий сезон шоу "Танці з зірками", в якому повинна була взяти участь і Ольга Фреймут. Її партнером став танцюрист Ілля Падзина.