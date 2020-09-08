Фреймут одужала від COVID-19 і назвала свої симптоми

Учасниця четвертого сезону шоу "Танці з зірками", телеведуча Ольга Фреймут одужала від коронавірусу після понад двох тижнів лікування.

На своїй сторінці в Instagram зірка розповіла про свої симптоми хвороби. За її словами, все розпочалося з головного болю, який не могли побороти навіть ліки.

"Одну ніч я не змогла заснути ні на хвилину, бо до мігрені додалися болі у плечах. Здавалося, лежу під колесами вантажівки. Думала – через тренування. Згодом почало викручувати та пекти ребра. Піднялася температура. Я одразу ж записалася на тест. Наступного дня отримала позитивний результат", – поділилася телеведуча.

Ольга Фреймут вилікувалася від коронавірусу. Instagram Ольги Фреймут

Після виявлення коронавірусу зірка втратила нюх і не могла їсти кілька днів. Тому Фреймут порадила одразу звертатися до лікаря, якщо в людини є сумніви щодо стану свого здоров'я.

Зазначимо, що телеведуча поборола хворобу одночасно зі своїм партнером у танцювальному проєкті Іллею Падзиною. Саме тому пара вже наступного випуску з'явиться в прямому ефірі шоу.

Фреймут отримала негативний результат на COVID-19. Instagram Ольги Фреймут

Як повідомляв OBOZREVATEL, український співак Сергій Бабкін разом із дружиною Сніжаною вилікувалися від коронавірусу. Зазначимо, що першою одужала кохана знаменитості, а через декілька днів і артист отримав негативний результат на COVID-19.