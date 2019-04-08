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Фреймут нарвалася на критику через відверте вбрання на шкільному балу

1.1тЧитати матеріал російською

Українську телеведучу Ольгу Фреймут розкритикували за відвертий наряд на шкільному балу.

На особистій сторінці в Instagram ТБ-знаменитість опублікувала фото з чоловіком. Разом вони відвідали благодійний бал у школі, в якій навчається донька Фреймут. Користувачам мережі здалося, що напівпрозорий наряд телеведучої був обраний недоречно.

"Благочинний Black and White бал у школі PSI, де вчиться Злата. Ми з чоловіком бажаємо вам гарного настрою", — прокоментувала знімок ведуча.

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Знімок Фреймут зібрав у соцмережі понад 25 тис. лайків. У коментарях, крім позитивних відгуків про зовнішність зірки, зустрічається і критика. Деякі фоловери назвали наряд ведучої надмірно відвертим для подібного заходу.

"У школу в такому вбранні? Хі-хі", "Такий стриманий, чистенький чоловік, а ви для нього занадто відкриті", "Не для школи сукня, чи мені здається?", "Школярам було на що поглянути", — зазначили в коментарях під знімком.

Як писав раніше OBOZREVATEL, телеведучий Сергій Притула розповів, через що посварився з Ольгою Фреймут. За його словами, між ними "пробігла кішка".

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Особа
Ольга Фреймут
Місце
Україна
Тег
Instagram
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