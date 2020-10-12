Фреймут кинула виклик Кухар на "Танцях з зірками": поведінка телеведучої обурила мережу

Під час сьомого ефіру шоу "Танців з зірками 2020" Ольга Фреймут запросила суддю проєкту Катерину Кухар на танцювальний батл. Поведінка телеведучої обурила мережу.

Про таке рішення знаменитість заявила після свого виступу з партнером Іллею Падзиною. Пара станцювала сексуальне ча-ча-ча, яке не здивувало Кухар. Суддя шоу зазначила, що Фреймут не вистачило грації та сексуальності під час танцю (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Оля, ваші блаженні танці позбавлені струму. Ви танцювали ча-ча-ча, але в рухах не було грації, а в стегнах – сексуальності. Їх було набагато більше, коли ви перевіряли бруд на кухні", – сказала вона.

До речі, Катерина Кухар прийняла виклик від Ольги Фреймут. Зірки продемонструють у восьмому ефірі проєкту загальний танець, який повинен показати, хто з них "сексуальніший".

Шанувальники розкритикували Фреймут в коментарях під відео її виступу. Вони зазначили, що телеведучій слід подумати над тим, як краще танцювати, а не викликати на батл Кухар.

"Зазвичай не коментую, але Оля, вам же потрібно навчитися приймати критику, а не кожен раз вибухати гнівом і обуренням", "Оля така неприємна в цьому шоу, і танцювати не її зовсім, звичайно", "Ольга, за правилами етикету, до журі звертаються на ви та не викликають їх на батл. Ну ви ж як ніхто повинні знати ці правила, як "педагогиня" з етикету", "Людині 38 років, а вона ніяк не може прийняти той факт, що вона не ідеальна, не краща за інших", "На цей раз краще, але тепер в кожному ефірі повинно бути якомога більше танцю і менше порожніх розмов. Це танцювальне шоу, якщо хто забув!" – написали люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за результатами сьомого випуску шоу "Танці з зірками" в зоні ризику опинилися дві пари: Ольга Фреймут і Ілля Падзина та фаворити шоу Надія Мейхер і Кирило Васюк. У підсумку проєкт не покинула жодна з них, що викликало хвилю критики в мережі. Детальніше про те, як пройшов сьомий ефір читайте за посиланням.