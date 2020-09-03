Французький гурт зняв кліп про Чорнобиль з рідкісними кадрами з Зони. Відео

Французький електронний дует Telepopmusik, номінований на Греммі, зняв кліп про Чорнобиль на свою нову композицію Dreams.

Трек став титульним релізом нового альбому гурту, який музиканти випустять після більш ніж 10-річного мовчання. Також він є частиною проекту "Звуки Чорнобиля", повідомила виданню OBOZREVATEL пресслужба ARTEFACT (щоб подивитися ролик, доскролльте новину до кінця).

Дует Telepopmusik зняли кліп в Зоні відчуження. Пресслужба ARTEFACT

"Після того, як мінісеріал HBO "Чорнобиль" став хітом, аварією на ЧАЕС стало цікавитися все більше людей. Однак, палкі шанувальники серіалу іноді забувають, що Чорнобиль – це велика трагедія, яка сталася насправді, і що нам потрібно з пошаною ставитися до неї. У відео Dreams, за підтримки ARTEFACT, ми намагалися розставити всі крапки над "i", простежуючи історію Прип'яті до, під час і після аварії. У нас вийшла зворушлива і естетична данина життям, які понівечив вибух", – прокоментував прем'єру ролика учасник гурту Telepopmusik Крістоф Етьє.

У кліпі дует представляє рідкісні кадри з українських архівів, простежуючи історію Прип'яті від пропагандистської мрії, через вибух на Чорнобильській АЕС і до порожнечі міста Прип'ять сьогодні.

Telepopmusik зняли кліп у Чорнобилі. Пресслужба ARTEFACT

"Ми були з Крістофом в Чорнобилі ще в 2018 році, його тоді вразила Зона відчуження і наш проект ARTEFACT. Мені дуже приємно, що його враження знайшли вихід в новій роботі легендарних Telepopmusik ще і в головному треку альбому, першому за 10 років", – висловився про співпрацю Валерій Коршунов – автор ARTEFACT.

Кліп на пісню Dreams зняли в Чорнобильській зоні. Пресслужба ARTEFACT

Відзначимо, альбом Telepopmusik вийде 25 вересня, а альбом "Звуки Чорнобиля", до якого увійдуть 10 композицій: 6 від українських і 4 від міжнародних артистів, буде презентовано наприкінці жовтня 2020 року. В рамках створення альбому "Звуки Чорнобиля" музикантам надається доступ до колекції звуків, які були записані в Зоні відчуження проектом ARTEFACT. У проекті взяли участь такі музиканти, як Сергій Міхалок, DUB FX, Сергій Чемеров і інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, саундтрек до серіалу компанії НВО "Чорнобиль" допомогли створити українці. У записі треку "Вічна пам'ять" брав участь львівський чоловічий хор "Гомін", а втілити проект допоміг український продюсер Андрій Підківка, який вже 25 років живе в США.