Франція, Грузія та інші: відео перших учасників Євробачення-2020

Міжнародний пісенний конкурс Євробачення – 2020 стартує 12 травня в Роттердамі, Нідерланди. Гранд-фінал запланований на 16 травня.

Так, уже відомі учасники від декількох країн, а представника України виберуть у фіналі Національного відбору 22 лютого.

На даний момент з учасниками визначилися Австрія, Бельгія, Болгарія, Грузія, Іспанія і Кіпр. Детальніше про кожного з них розповість OBOZREVATEL.

eurovision.tv

Кіпр, Sandro

Алессандро Рюттен, відомий як Sandro, представить Кіпр на конкурсі "Євробачення"–2020. Поки не повідомляється, з якою піснею виступить Sandro. Відомо, що він народився в Німеччині. Його батько – американець, мати – гречанка. Він брав участь у конкурсах Supertalent і "Голос Німеччини", а також представляв США на конкурсі молодих виконавців "Новая волна 2019".

Бельгія, Hooverphonic

Група Hooverphonic ("Хуверфонік", з англійської дослівно – "Пилесософонія") була утворена ще в 1995 році. За свою 25-річну кар'єру Hooverphonic працювали з різними співаками. На даний момент артисти працюють над записом треку. Англомовна пісня буде представлена на початку 2020 року. З 2018 року солісткою Hooverphonic є Лука Крайсберг. У 2017 році вона виграла "Голос Фландрії" з тренером Алексом Калльє, який є продюсером і автором пісень групи.

Болгарія, VICTORIA

VICTORIA стала популярною після участі в четвертому сезоні X Factor Bulgaria. Її сингл I Wanna Know за літо отримав сотні тисяч переглядів на YouTube. У 2020 році очікується вихід її дебютного сольного альбому.

Іспанія, Блас Канто

Блас Канто – популярний в Іспанії співак, йому 27 років. Музикант вже брав участь у національному відборі на Євробачення в 2011 році з групою Auryn. Тоді вони зайняли 2-ге місце, але цього року Блас Канто зумів перемогти.

Австрія, Вінсент Буено

34-річний австрійсько-філіппінський співак Вінсент Буено виконає на Євробаченні пісню Alive. У 2008 році він став переможцем австрійського телеконкурсу "Мюзикл! Шоу". Австрія обіцяє офіційно представити свою конкурсну пісню в березні 2020 року.

Франція, Том Ліб

Популярний співак, актор і комік Том Ліб представить Францію на Євробаченні. Він був обраний громадським мовником країни. У вересні 2019 року артист випустив свій дебютний альбом Recollection. Кліп Are We Too Late набрав 25 мільйонів переглядів на YouTube. Том Ліб також виступав на розігріві у таких вокалістів, як Стінг і Том Джонс. Поки невідомо, з якою піснею співак виступить на конкурсі.

Нідерланди, Жангу Макрой

На Євробаченні 2020 Нідерланди представить вокаліст Жангу Макрой. Він народився в 1993 році в Парамарібо, Сурінам (Південна Америка). Разом зі своїм братом-близнюком Ксілланом вони створили музичний дует. У 2014 році Макрой перебрався до Нідерландів, де брав участь у декількох великих фестивалях, регулярно відвідував різні телешоу і двічі був номінований на премію Едісона (голландський аналог американської Греммі).

Грузія, Торніке Кіпіані

Грузія обрала свого представника на Євробачення-2020 завдяки популярному шоу Idol Georgia (аналог "Голосу країни" або "Х-фактора"). Ним став 31-річний вокаліст Торніке Кіпіані. Він прославився завдяки перемозі в грузинському "Х-факторі" в 2014 році, де його наставником тоді була представниця Кіпру на Євробаченні-2019 Tamta.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перемогу в Євробаченні – 2019 здобув представник Нідерландів Дункан Лоуренс. Він виступив на конкурсі з ліричною піснею Аrcade.

Україна не брала участі в Євробаченні після скандалу з підсумками Національного відбору. Жителі країни не могли голосувати.

