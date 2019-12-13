"Фотошоп страшний": голу Бледанс розгромили через невдале фото

Російська актриса Евеліна Бледанс поділилася відвертою фотографією, на якій позує повністю голою.

Пікантний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Евеліна Бледанс Інстаграм

На фото Бледанс сфотографована з бізнесвумен Кірою Сорокіною. У кадрі жінки позують оголеними.

Евеліна Бледанс Інстаграм

Втім, знімок викликав несподівану реакцію серед підписників зірки. У коментарях деякі шанувальники звинуватили Евеліну в зловживанні фотошопом, який зробив актрису практично невпізнанною.

"Що з обличчями? Фотошоп страшний", "Ой, скільки фотошопу", "Руки відірвати тому, хто таке "фото" створив", – обурювалися фанати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, актриса Евеліна Бледанс роздяглася перед камерою відпочинку. Зірка показала фото, на якому позувала в купальнику, закидаючи, як у голлівудських фільмах, волосся назад.

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