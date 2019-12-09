Фотографується голим і "б'є" дівчат: що відомо про репера, який образив траур в Україні

У неділю 8 грудня в Одесі відбувся концерт популярного репера Алішера Моргенштерна. Під час свого виступу він назвав день жалоби за загиблими під час пожежі в місцевому коледжі - "е**ною показухою".

За пару годин до цього, 21-річний артист висловився і про смерть свого американського "колеги" Juice Wrld. Алішер заявив, що йому "пох*й". OBOZREVATEL пропонує дізнатися про те, що відомо про молодого репера і в яких скандалах він вже встиг засвітитися.

Став популярним Моргенштерн в 2018 році, коли з відеоблогера перекваліфікувався в музиканта і репера. Випустивши альбом - почав давати концерти і знімати провокаційні кліпи, в яких найчастіше він з'являється в образі багатого хлопця, якого оточують дівчата і слава.

Зазначимо, що в кількох своїх відеороботах Алішер бив дівчат, а в програмі "Подруги" пояснив навіщо робив це.

"Коли я робив цей фінт - дівчинці по е***у - переслідував не тільки мету зробити прикольно, ритмічно і мелодійно: по-перше, вона плаче в тональність і ритм, і я б'ю її в ритм. У мене була думка: лише б феміністки почали на мене ви*буватись. А якби я вдарив в кліпі не жінку, а людину? Ні, жінка - людина. Феміністка - це вже інша справа. Але чому не можна п****ти бабу, якщо чоловіка можна?", - сказав репер.

instagram.com/morgen_shtern

Незважаючи на свій образ в мережі, Алішер зізнався, що ніколи не був дівчат по-справжньому.

"Я жодного разу жінку не бив по е***у. Я співаю про якусь дівчинку, я плачу їй гроші - і вона вся моя. Що захочу з нею, то і зроблю. Ви сприйняли як пропаганду насильства, ок, прикольно. А для мене це весело, ритмічно і смішно. Я пишаюся, я геній", - заявив він.

Кадр з шоу "Подруги"

На особистій сторінці в соціальній мережі у Моргенштерна часто можна помітити відео і фото, на яких він позує оголеним.

instagram.com/morgen_shtern

instagram.com/morgen_shtern

instagram.com/morgen_shtern

Як раніше писав OBOZREVATEL, 8 грудня на концерті в Одесі російський музикант Morgenshtern (Алішер Моргенштерн) назвав день жалоби за загиблими під час пожежі в місцевому коледжі - "е**ною показухою".

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