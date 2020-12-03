Фотографиня Марися М'яновська про ситуацію з Ктиторчуком: я здивована, що справа дійшла до поліції тільки зараз

Відома фотографиня Марися М'яновська прокоментувала для OBOZREVATEL ситуацію, що склалася навколо Олександра Ктиторчука, якого звинувачують у розбещенні неповнолітніх, і розповіла про "правила безпеки", яких треба дотримуватись усім фотографам, щоб уникнути скандалу.

М'яновська зазначила, що будь-яка зйомка неповнолітніх у відвертих фотосесіях в Україні заборонена без згоди на те батьків. Тому вона дала рекомендації фотографам перевіряти документи, щоб переконатися у правомірності зйомки, а також нагадала, що присутність дорослих на знімальному майданчику в такому разі – обов'язкова.

Також фотографиня повідомила, що моделі повинні відповідально ставитися до вибору фотографа та його репутації, а якщо якісь сумніви все-таки виникли – краще знайти іншого. Крім того, варто обговорити можливість зйомки оголеною.

"Якщо вас не почули або проявили агресію – негайно йдіть. Завжди пам'ятайте, що ви маєте право покинути майданчик у будь-який момент! Якщо ви відчуваєте невпевненість перед зйомкою – попросіть когось, хто може вас захистити, піти на зйомку разом із вами. Повідомте про це фотографа заздалегідь, адже не всі погодяться на присутність стороннього в приміщенні", – попереджає М'яновська.

Крім того, фотографиня повідомляє – особистий простір як фотографа, так і моделі потрібно поважати, тому про будь-який фізичний контакт варто говорити заздалегідь. Але найголовніше – щоб усі відчували себе в студії комфортно.

Марися М'яновська на своїй сторінці в Facebook відреагувала на скандал навколо фотографа Олександра Ктиторчука, зазначивши, що її вразило дві речі – те, що хтось дійсно вважає цю людину "професійним фотографом", а по-друге – що тільки зараз справа дійшла нарешті до поліції.

Реакція М'яновської на ситуацію з обвинуваченням Олександра Ктиторчука www.facebook.com/marisya.myanovskа

Нагадаємо, відомого фотографа Олександра Ктиторчука підозрюють у розбещенні та зґвалтуванні малолітніх. Ктиторчук робив зйомки для зірок українського шоу-бізнесу – в об'єктиві його камери побували Оля Полякова, Ольга Сумська, Влад Яма, Наталі Ворона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Наталі Ворона також дала коментар щодо ситуації з Ктиторчуком та зазначила, що багато дівчат не повідомляє в поліцію, вважаючи за краще мовчати про те, що трапилося.