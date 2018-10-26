''Фото з головними ролями'': як виглядав торт до дня народження Караченцова

Останнім бажанням російського актора Миколи Караченцова, який помер за день до свого дня народження, 26 жовтня, було зібрати всіх друзів і близьких на святі.

Для заходу вже все було готово: замовлені кулі і торт. Друзів артиста запросили до нього в лікарню.

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У Telegram-каналі Mash оприлюднили святковий торт, який близькі замовили для дня народження артиста.

"Святковий торт для Миколи Караченцова рідні замовили заздалегідь. На ньому - фотографії з головними ролями актора", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, покійний російський і радянський артист і його дружина Людмила Поргіна опосередковано підтримували анексію Криму і політику президента РФ Володимира Путіна.