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19 березня • оновлено в 13:32
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Фото Тіни Кароль без макіяжу спровокувало суперечки в мережі: у чому річ

1.7т
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Українська співачка Тіна Кароль викликала бурхливі обговорення в мережі своїм фото без макіяжу. Так, багато шанувальників артистки звернули увагу на те, що колір її очей змінився.

Знімок опублікували в одному з фан-акаунтів Кароль в соціальній мережі Instagram.

Фото Тіни Кароль без макіяжу спровокувало суперечки в мережі: у чому річ

instagram.com/tina_karol

"Тіна без макіяжу, помолодшала", "Стоп, а чому у неї карі очі тут?", "Така домашня і така улюблена", "Стоп, тут реально карі очі, а у неї сині", "Вона така гарна", - пишуть в мережі.

Фото Тіни Кароль без макіяжу спровокувало суперечки в мережі: у чому річ
Фото Тіни Кароль без макіяжу спровокувало суперечки в мережі: у чому річ
Фото Тіни Кароль без макіяжу спровокувало суперечки в мережі: у чому річ
Фото Тіни Кароль без макіяжу спровокувало суперечки в мережі: у чому річ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тіна Кароль завела мережу апетитними формами в білизні.

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Автор
Марія Дідик
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