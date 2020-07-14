У мережі виник ажіотаж через свіже фото російського артиста, лідера гурту "Любе" і улюбленого співака Володимира Путіна Миколи Расторгуєва.

Так, артист з 2007 року бореться з серйозним захворюванням – хронічною нирковою недостатністю. Хвороба негативно вплинула на його зовнішність – 63-річний виконавець помітно схуд і змарнів. Знімком він поділився на особистій сторінці в Instagram.

Шанувальники російської зірки здивувалися, наскільки змінився Расторгуєв за останній час. Деякі з них вказали, що він став "як дід".

Як виглядає Расторгуєв зараз Instagram Расторгуєва

"Ох, Колька, постарів ти! А був час", – здивувалися коментатори.

"На діда став схожий. Це не лінь, це хвороба... Сили вам і вашій родині", – написали інші.

Фото хворого Расторгуєва налякало мережу: як змінився улюблений співак Путіна

Фото хворого Расторгуєва налякало мережу: як змінився улюблений співак Путіна

Фото хворого Расторгуєва налякало мережу: як змінився улюблений співак Путіна

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Микола Расторгуєв з онукою Teleprogramma.pro

Відзначимо, Микола Расторгуєв – фігурант бази українського волонтерського центру "Миротворець", також він значиться в переліку осіб Міністерства культури, які створюють загрозу національній безпеці. У 2019 російський гурт "Любе", який є найулюбленішим колективом президента РФ Володимира Путіна, зняв кліп про Кримський міст і зганьбився в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше соліст групи "Любе" Расторгуєв закликав українську співачку MARUV переїхати з України і "звалити в РФ". Причиною стало привітання MARUV з 23 лютого – скасованим в Україні святом. Співачка викликала гнів у мережі своїм висловлюванням. Пізніше вона відреагувала на скандал в мережі фразою: "Хочу, бл*дь, і вітаю!"